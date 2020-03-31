Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В проекте примут участие 40 педагогов из Киева. Они будут преподавать такие предметы: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.
В частности, каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать такие телеканалы:
- 5-й класс – “Плюсплюс” и “112 Украина”;
- 6-й класс – “ZOOM” и “NewsOne”;
- 7-й класс – “ZIK”;
- 8-й класс – “Индиго” и “УНИАН”;
- 9-й класс – “Рада” и “UA Культура”;
- 10-й класс – “UA: Первый”;
- 11-й класс – “М1”.
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Старт проекту Всеукраїнська Школа Онлайн.
Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн».
Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.
У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.
Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.
На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.
Кожен клас закріплений за конкретними каналами:
• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1
Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.
Старт трансляцій: 6 квітня 2020 року.
Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі.
Стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною!
Залишаємось вдома! Вчимося вдома!
#вчимосьвдома
Опубликовано Офіс Президента України Вторник, 31 марта 2020 г.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”.