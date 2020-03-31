Старт проекту Всеукраїнська Школа Онлайн.

Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн».

Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.

Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

• 6-й клас – ZOOM та NewsOne

• 7-й клас – ZIK

• 8-й клас – Індиго та УНІАН

• 9-й клас – Рада та UA: Культура

• 10-й клас – UA: Перший

• 11-й клас – М1

Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.

Старт трансляцій: 6 квітня 2020 року.

Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі.

Стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною!

Залишаємось вдома! Вчимося вдома!

#вчимосьвдома

Опубликовано Офіс Президента України Вторник, 31 марта 2020 г.