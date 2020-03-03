Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, к ПЦУ положительно относятся 60,6 % украинцев, отрицательно – 5,4 % (баланс положительного-отрицательного отношения составляет +55,2 %).

Отмечается, что ПЦУ имеет высокие показатели отношения во всех регионах страны.

“В частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной Церкви Украины (от 50 % на Востоке до 69,6 % на Западе; баланс отношение варьирует от +43,4 % на Востоке до +67,9 % на Западе)”, – пояснили социологи.

Второе место по симпатиям украинцев заняла Украинская Греко-Католическая Церковь, к которой положительно относятся 35,2 % населения, отрицательно – 6,5 %. Во всех регионах Церковь имеет положительный баланс отношения, хотя наилучшее отношение – на Западе (баланс на Западе составляет + 46,9 % против + 13-28,4 % в других регионах).

Только в случае Украинской православной церкви Московского Патриархата прослеживается отрицательный баланс – -2,2 %. К этой церкви 25,7 % опрошенных относятся положительно, 28 % – отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на Западе (-19,4% ), близкий к нулю баланс в Центре (-4 %) и на Востоке (+ 4 %) и положительный баланс на юге (+19,6 %) и Донбассе ( +20,1 %).

Кроме того, среди предстоятелей основных церквей также наилучшее отношение наблюдается в случае Епифания: 38,4 % опрошенных положительно относятся к нему, негативно – 5,7 % (баланс – +32,7 %).

К Святославу (главе УГКЦ) положительно относятся 27,4 % украинцев, отрицательно – 3,8 % (баланс – +23,6 %).

В то же время, к Онуфрию, который возглавляет УПЦ МП, положительно относятся 20,9 % украинцев, отрицательно – 22,1 % (баланс составляет – -1,2 %).

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 15 по 27 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов). Социологи опросили 1223 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9 % для показателей близких к 50 %, 2,5 % – для показателей близких к 25 %, 1,9 % – для показателей близких до 10 %, 1,3 % – для показателей близких к 5 %, 0,6 % – для показателей близких к 1 %.