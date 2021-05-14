У "Слузі народу" розповіли, кого, ймовірно, призначать міністром охорони здоров'я після відставки Максима Степанова.

Про це він в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Голова фракції зауважив, що на заміну Степанову, найімовірніше, призначать його заступника та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

“Ляшко займався карантином, всіма цими тестами, і там є багато результатів. А вакцинацію забрав на себе особисто Степанов і, мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням”, — сказав Арахамія.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів намагалися ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.