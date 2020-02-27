Наиболее высокий риск умереть, заразившись китайским коронавирусом COVID-19 имеют люди старше 80 лет (14,8 %).

Об этом свидетельствуют данные портала Worldmeter.

“На основании всех 72 314 случаев COVID-19, подтвержденных, подозреваемых и бессимптомных случаев в Китае на 11 февраля, в исследовании CCDC Китая, опубликованном 17 февраля в Китайском журнале эпидемиологии, установлено, что риск смерть увеличивается в зависимости от того, чем старше человек”, – говорится в сообщении.

Люди в возрасте от 70-79 лет могут умереть от коронавируса с вероятностью в 8 %, 60-69 лет – 3,6 %, 50-59 лет – 1,3 %, 40-49 лет – 0,4 %, 30-39 лет – 0,2 %, 20-29 лет – 0,2 % 10-19 лет – 0,2 %.

Отмечается, что среди детей до 9 лет смертей от COVID-19 зафиксировано не было.

Кроме того, согласно исследованию, мужчины умирают от коронавируса чаще женщин (2,8 % против 1,7 %).

Также чаще жертвами становятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (10,5 %), диабетом (7,3 %), хроническими респираторными заболеваниями (6,3 %), повышенным кровяным давлением (6,0 %) и раком (5,6 %).