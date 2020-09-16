Список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет возглавил министр здравоохранения и бывший губернатор области Максим Степанов.

Об этом пишет местное издание “Думская”.

Такое решение приняла сегодня партконференция политической силы.

Вторым в списке идет народный депутат и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим — предприниматель Григорий Диденко, четвертым — действующий депутат облсовета от “Оппоблока” Ирина Ковалиш, пятым — директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

На выборы в горсовет идут: артист Олег Филимонов, банкир Вадим Мороховский, замдиректора художественного музея Александра Ковальчук, шахматистка Наталья Жукова и ректор Одесского университета Мечникова Игорь Коваль.

На выборах мэров Южного и Измаила “слуги народа” поддержат действующих городских голов — Владимира Новацкого (он занимает должность с 2006 года, избирался от Народной партии Литвина) и Андрея Абрамченко (на посту с 2010 года, выдвигался от “Сильной Украины”, потом перешел в Партию регионов, затем был в Блоке Петра Порошенко).

В мэры Ананьева “Слуга народа” поддержит Людмилу Резникову, Подольска — предпринимателя, владельца торгового дома “Империя холода” Олега Албанского – он с 2015 года состоял в Блоке Петра Порошенко.