Почетную награду Национальной кинопремии "Золотая Дзига" за вклад в развитие украинского кинематографа в этом году вручат выдающейся украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

“В двадцать три года я получила звание Заслуженной артистки Украины. Это было испытание! Испуг! Я расценила это как аванс и всю оставшуюся жизнь, получая награды, воспринимаю их именно так. Годы берут свое, но хочется надеяться, что отблагодарю вас, люди, и за это аванс. Спасибо, Золотая Дзига!”, – подчеркнула Ада Роговцева.

Отмечается, что творчество актрисы за 60 лет – это более 150 ролей в театре, работа с выдающимися режиссерами, более 100 теле- и киноролей, среди которых работы в картинах “Лесная песня”, “Салют, Мария!”, “Вечный зов”, “Каменный хозяин”, “Укрощение огня”, “Море”, “Было у отца три сына”, “Коло”, “Расплата”, “Две луны, три солнца”. Актриса работала с легендарными режиссерами кино – Иосиф Хейфиц, Леонид Осыка, Роман Балаян и другие. Преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств.

Кроме того, Роговцева удостоена Государственной премии имени Тараса Шевченко (1981), звания Герой Украины (2007), Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства (2017). Среди наград актрисы – четыре театральные премии “Киевская Пектораль” за лучшую женскую роль в спектаклях “Дама без камелий” (1991-1992), “Обманутая” (1997), “Похоже на счастье” (2015), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2004).

Кроме премии за вклад в развитие украинского кинематографа, “Золотая Дзига” в этом году будет вручаться в 22 номинациях. В длинный список вошло 85 киноработ. Сейчас члены Украинской киноакадемии голосуют за фильмы, которые войдут в короткий список претендентов на “Золотую Дзигу”. Номинанты станут известны в марте. Торжественная церемония вручения Четвертой национальной кинопремии “Золотая Дзига” состоится 28 апреля в КВЦ “Парковый”.