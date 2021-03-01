В районе проведения операции Объединенных сил в результате ведения противником обстрела позиций со стрелкового и снайперского оружия 28 февраля погиб младший сержант Моисеенко Сергей Александрович.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

“С болью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций со стрелкового и снайперского оружия погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.