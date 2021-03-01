Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.
“С болью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций со стрелкового и снайперского оружия погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти”, – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ погиб.
- В субботу, 27 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ВСУ подорвался на мине и получил осколочные ранения.