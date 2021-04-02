Об этом сообщили в ведомстве.
Погибшим оказался Уильям “Билли” Эванс. Он – 18-летний ветеран полиции Капитолия США.
“С глубокой печалью я делюсь новостью о смерти офицера Уильяма “Билли” Эванса сегодня днем. Он умер из-за травм, полученных им в результате нападения на Северную баррикаду злоумышленником. Офицер Эванс был членом полиции Капитолия Соединенных Штатов в течение 18 лет. Он начал свою службу в USCP 7 марта 2003 года и был членом отряда быстрого реагирования Капитолийского дивизиона”, – сказала исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия США Йогананда Питтман.
Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO
— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с заявлением о произошедшем и назвала Эванса “мучеником за демократию”.
“Сегодня сердце Америки разбито из-за трагической и героической смерти одного из героев нашей полиции Капитолия: офицера Уильяма Эванса. Он мученик за нашу демократию”, – сказала она.
Спикер Палаты представителей выразила свою благодарность и сказала, что офицеры проявили “необычайную самоотверженность”.
Она отметила, что Конгресс “готов помочь правоохранительным органам провести быстрое и всестороннее расследование этого ужасного нападения”.
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