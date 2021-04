Об этом сообщили в ведомстве.

Погибшим оказался Уильям “Билли” Эванс. Он – 18-летний ветеран полиции Капитолия США.

“С глубокой печалью я делюсь новостью о смерти офицера Уильяма “Билли” Эванса сегодня днем. Он умер ​​из-за травм, полученных им в результате нападения на Северную баррикаду злоумышленником. Офицер Эванс был членом полиции Капитолия Соединенных Штатов в течение 18 лет. Он начал свою службу в USCP 7 марта 2003 года и был членом отряда быстрого реагирования Капитолийского дивизиона”, – сказала исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия США Йогананда Питтман.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021