В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Вильхивци, Городенковского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

Он стал первым погибшим во время боевых действий на Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Погибший военнослужащий неоднократно призывался к военной службе.

“Погиб житель села Вильхивци Городенковского района Ивано-Франковской области Кубийович Тарас … К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался к военной службе. С оружием в руках защищал родную родину … И теперь пополнил небесный легион”, – отметил председатель объединения участников АТО.