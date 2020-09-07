Об этом сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.
Он стал первым погибшим во время боевых действий на Донбассе с начала перемирия 27 июля.
Погибший военнослужащий неоднократно призывался к военной службе.
“Погиб житель села Вильхивци Городенковского района Ивано-Франковской области Кубийович Тарас … К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины, ведь Тарас неоднократно призывался к военной службе. С оружием в руках защищал родную родину … И теперь пополнил небесный легион”, – отметил председатель объединения участников АТО.
- Вчера ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный.