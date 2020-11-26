Избранный президент-демократ Джо Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп, как и сотни миллионов американцев, запланировали скромное празднование Дня Благодарения дома, поскольку в США бушует эпидемия коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Байден проводит праздник в небольшом приморском городке Рехобот (штат Делавэр), где у него и его жены Джилл есть загородный дом. Они планируют принять у себя на праздничном обеде дочь Эшли Байден и ее мужа доктора Говарда Керина.

Этот год станет редким перерывом в многолетней традиции Байденов собираться большой семьей на День Благодарения, как правило, на острове Нантакет недалеко от Массачусетса.

В своей речи перед праздником Байден сказал, что они путешествовали на День Благодарения в течение 40 лет, за исключением года после смерти его сына Бо в 2015 году.

“Я помню тот первый День Благодарения, пустой стул, тишину. От этого перехватывает дыхание. Это действительно сложно. Трудно благодарить”, – сказал он.

Для президента-республиканца Трампа нынешний праздник также отличается от предыдущих.

Трамп часто любит отмечать праздники на своем курорте во Флориде Мар-а-Ларго, но в четверг он должен был остаться в Белом доме.

В отличие от Байдена, который умолял американцев отметить праздник безопасно, надев маски и дистанцировавшись от общества, Трамп призвал американцев “собраться” ко Дню Благодарения.

“Я призываю всех американцев собираться в домах и в местах поклонения, чтобы возносить благодарственную молитву Богу за наши многочисленные благословения”, – заявил он.