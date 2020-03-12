Во время карантина, который с 12 марта введен в Украине, "Укрпочта" будет работать в обычном режиме: будет доставлять пенсии и денежные выплаты, а также продолжит принимать и отправлять посылки.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрпочты”.

“Укрпочта”, как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме”, – говорится в сообщении.

В частности, компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом.

Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Предприятие также продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

“Укрпочта” следит за развитием ситуации и делает все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции предприятие имеет запас респираторов и более 100 000 масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 000 дезинфекторами”, – добавили в пресс-службе.

При этом, если у почтальона возникнут какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации.