"Укрпочта" и "Новая почта" опубликовали графики работы во время зимних праздников.

Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Так, отделения “Укрпочты” в праздничные дни и во время усиленного карантина 8 – 24 января будут работать по обычному графику, за исключением Нового года 1 января и православного Рождества 7 января.

В эти дни услуги будут предоставлять исключительно дежурные отделения национального почтового оператора.

В то же время, отделения и курьерская доставка “Новой почты” 31 декабря будет работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения), а 1 и 7 января не будут работать вообще.

При этом, 8 января и в остальные междупраздничные дни “Новая почта” будет работать в обычном режиме.