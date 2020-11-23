Глава правительственного отдела по разработке вакцины против коронавируса в США доктор Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить прививку от коронавируса уже 11 декабря.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Слауи заявил, что в течение 24 часов после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрит вакцину, дозы будут отправлены в штаты для распределения.

В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.

Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.

Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.

“Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря”, – сказал он.

Даже если первая вакцина будет разрешена в середине декабря, официальные лица и представители компании подсчитали, что до января будет достаточно доз, чтобы вылечить около 22,5 млн американцев. Для каждой вакцины нужно две дозы с интервалом в несколько недель.

Доктор Слауи сказал, что вакцины будут отправлены в штаты пропорционально их численности населения, и штаты будут решать, как и где распределять дозы. Он сказал, что вероятно в течение суток после получения разрешения Центры по контролю и профилактике заболеваний выдадут рекомендации, какие группы должны получить вакцину в первую очередь.

В число высокоприоритетных групп, вероятно, войдут медицинские работники, работающие на передовой, и жители домов престарелых. Доктор Скотт Готтлиб, бывший сотрудник Управления по контролю за продуктами и лекарствами, заявил, что за этими группами, вероятно, последуют другие пожилые люди, а весной они будут расширены до более молодых людей. И он, и доктор Слау подсчитали, что к маю могут быть вакцинированы десятки миллионов взрослых.

Затем будут прививать детей. Доктор Слауи сказал, что самым молодым участникам клинических испытаний были от 12 до 14 лет, и одобрение детей младшего возраста, скорее всего, не произойдет до конца 2021, после клинических испытаний. Для этих возрастных групп проводятся испытания.

Исполнительный директор CVS Health Ларри Мерло, сказал, что фармацевты и другой медицинский персонал с CVS планируют иммунизацию жителей более чем 25 000 учреждений ухода за престарелыми, начиная примерно через 48 часов после утверждения вакцины. Он сказал, что в течение нескольких лет CVS обращалась в дома престарелых для введения вакцины от сезонного гриппа, поэтому “у нас есть системы, у нас есть процессы, и мы построили логистику непосредственно для вакцины Covid”.

Мерло, чья компания имеет 10000 аптек по всей стране, также сказал, что по мере увеличения поставок вакцин они будут вводиться аптеками CVS, а также киосками и мобильными трейлерами, которые проводят тестирование на коронавирус.