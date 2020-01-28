Парламентским партиям возместили расходы на избирательную кампанию: в целом они получили 467,3 миллиона гривен.

Об этом сообщило движение “Честно”, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

“…средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – говорится в ответе ЦИК на запрос “Честно”.

Согласно закону, из бюджета компенсируется 100 % расходов каждой из партий, которая преодолела 5 % -ный барьер и прошла в Парламент. Наибольшую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен. Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За життя” – 60,3 миллиона грн.

В то же время, партия “Голос” получила 105,7 млн грн, “Европейская солидарность” – 99,5 млн грн, “Батькивщина” – 87,2 млн грн

Именно столько эти партии официально потратили во время парламентских выборов из избирательного счета.

“Логика введения возмещения расходов на избирательную кампанию заключается в стимулировании партий выводить свои бюджеты из тени, а также компенсировать им значительные расходы на кампании. Стоимость выборов растет во всем мире. В теории, несмотря на такую норму, партии имеют стимул быть добродетельнее, ведь чем больше отражено в отчетности, тем больше партия получит в качестве возмещения. На практике прозрачней избирательная кампания не стала, ведь штабы и в дальнейшем покрывают значительную часть расходов из серой кассы, в частности, агитаторов, наблюдателей, членов избирательных комиссий, технологов, скрытую рекламу в СМИ, соцсетях и другое”, – пояснили в “Честно”.