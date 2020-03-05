Энергетический холдинг ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн.

Об этом сообщают “Наши деньги”, ссылаясь на данные холдинга.

Отмечается, что такая прибыль позволила получить рентабельность по EBITDA 20,4 %.

По курсу Национального банка Украины, на сегодня показатель EBITDA в ДТЭК Энерго составил 15,11 млрд грн, что на 34 % меньше, чем в 2018 году.

Сообщается, что в 2019 году продажи компании ДТЭК Энерго составили $2,98 млрд, что на 11 % ниже, чем в 2018 году.

При этом, рентабельность EBITDA ДТЭК в 20,4 % остается высоким показателем по сравнению с финансовыми данными других компаний. Например, EBITDA маржа компании Метинвест за 2019 составила 15,3 %.

Кроме того, из отчетов ДТЭК известно, что холдинг в прошлом году выплатил почти $100 млн долга, в том числе и держателям евробондов, выпущенных в 2013 году. Среди покупателей бумаг в 2013 и 2015 годах была компания ICU, совладелец которой Макар Пасенюк был финансовым советником пятого президента Петра Порошенко.

В компании ICU и Roshen работал экс-глава НКРЕКП Дмитрий Вовк, за время руководства которого комиссия ввела так называемую формулу “Роттердам +” для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагала, что в тариф закладывается стоимость угля по котировки в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину. После этого состоялось резкое подорожание еврооблигации ДТЭК.