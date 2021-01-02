В январе средняя месячная температура воздуха составит от 0 °C до -4 °C, в южной части местами + 1-3 °C, на 2-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Стоит отметить, что за время наблюдения абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет -23-37 °C, в Карпатах, отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей -38-39,8 °C, в Черкасской и Луганской областях местами – 40-42 °C, на побережье Крыма -13-22 °C.

Абсолютный максимум температуры – + 7-14 °C, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до + 15-18 °C, в Крыму до +21 °C.

Метели в январе чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и на Прикарпатье.