Несмотря на принятые изменения в госбюджет, согласно которым зарплата министров и чиновников не может превышать размер 10 минимальных, то есть может составить максимум 47 тысяч 230 гривен, некоторые министры Кабинета Министров в апреле получили высокие зарплаты.

Об этом сообщило издание “Слово и дело”, ссылаясь на ответы на информационные запросы.

Отмечается, что есть небольшая “лазейка”, благодаря которой в ограниченную зарплату не входят материальная помощь, помощь на оздоровление, пособие по временной нетрудоспособности и отпускные.

Так, наибольшую зарплату в апреле получил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 113,9 тыс. грн. В частности, ему выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск и пособие по временной нетрудоспособности.

Министр обороны Андрей Таран заработал 78,5 тыс. грн, министр развития экономики Игорь Петрашко – 64,4 тыс. грн. Однако из-за веденных ограничений “на руки” они получат 47 тыс. 230 грн.

Зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия в прошлом месяце составила 63,3 тыс. грн. Ему, в частности, выплатят перерасчет зарплаты за прошлый период, поэтому он и получит больше.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заработал 52 721 грн, министр финансов Сергей Марченко – 49 785 грн.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр КМУ Олег Немчинов, министр охраны здоровья Максим Степанов, министр социальной политики Марина Лазебная, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, министр юстиции Денис Малюська, премьер-министр Денис Шмыгаль, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко получили за апрель по 47 230 грн.

Меньше всех заработала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий – 46 тыс. грн.

Кроме того, более 100 тысяч гривен в апреле заработали несколько заместителей министра цифровой трансформации и два заместителя министра финансов.