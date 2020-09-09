Компания Apple официально объявила дату презентации, на которой представит свои новинки.

Об этом пишет The Verge.

В частности, презентация состоится 15 сентября в 13:00 по восточному времени или 10:00 по тихоокеанскому времени.

Обычно в сентябре Apple анонсирует новые iPhone, но в этом году ходили слухи о том, что выпуск смартфонов откладывается.

При этом, источники отмечают, что Apple представит на мероприятии Apple Watch Series 6, обновленный iPad Air, HomePod и, возможно, пару новых наушников Apple.

Кроме того, ожидается, что позже Apple анонсирует четыре новые модели iPhone: две более дешевые модели iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма и две модели iPhone 12 Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма.