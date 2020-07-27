Об этом в интервью “РБК-Украина” сказал посол Украины в США Владимир Ельченко.
По его словам, процесс утверждения Дейтона на новую должность затянулся из-за корректировки графика работы Сената США.
Владимир Ельченко отметил, что слышал о Кита Дейтона только положительные отзывы, и “нет никакого сомнения, что она (кандидатура) будет утверждена, как только Сенат соберется”.
“Но из-за пандемии график работы Конгресса поломанный, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество неотложных медицинских и экономических вопросов”, – отметил Ельченко.
Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.
- В декабря 2019 года стало известно, что Уильям Тейлор должен покинуть пост временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. Его место временно заняла Кристина Квин.
- Ранее американские СМИ сообщали, что на пост постоянного посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке и исполняющий обязанности помощника госсекретаря.