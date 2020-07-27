Назначение генерала в отставке Кита Дейтона новым послом США в Украине может произойти в ноябре - до начала президентских выборов.

Об этом в интервью “РБК-Украина” сказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, процесс утверждения Дейтона на новую должность затянулся из-за корректировки графика работы Сената США.

Владимир Ельченко отметил, что слышал о Кита Дейтона только положительные отзывы, и “нет никакого сомнения, что она (кандидатура) будет утверждена, как только Сенат соберется”.

“Но из-за пандемии график работы Конгресса поломанный, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество неотложных медицинских и экономических вопросов”, – отметил Ельченко.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.