Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Стоимость проведения пробного ВНО будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 грн до 255 грн. Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.

Отмечается, что из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, вследствие чего стоимость услуги будет существенно дороже.