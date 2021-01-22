Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам Шумера, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси проинформировала о готовности передать статьи импичмента для рассмотрения в Сенате уже в понедельник, 25 января.

Если это произойдет, процесс импичмента может быть начат в Сенате уже в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) во вторник, 26 января.

Однако ранее лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл предложил отложить рассмотрение до середины февраля, чтобы дать команде юристов Трампа время подготовиться. Его предложение должны рассмотреть.

Сейчас сенаторы-республиканцы угрожают заблокировать работу по важным направлениям, если их предложения относительно процесса проигнорируют.

“Мы не будем делать никаких подтверждений (кандидатов на должности в администрации Джо Байдена — ред.), не будем принимать никаких мер по борьбе с COVID-19, не будем делать ничего кроме импичмента человеку, даже не являющемуся президентом”, — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.

Сейчас несколько вопросов об импичменте остаются открытыми. Непонятно, кто будет председательствовать на заседаниях. Также еще не определено, как долго продлится процесс. Это зависит, в частности, от того, будут ли менеджеры по импичменту вызывать свидетелей. Источники телеканала сообщают, что Сенат большинства считает, что процесс будет короче чем прошлый. В 2020 году он занял около 3 недель.

Если Сенат начнет судебное разбирательство на следующей неделе, то он должен будет принять правила рассмотрения. Демократам хватает голосов, чтобы сделать это без республиканцев.