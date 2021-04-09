Первая поставка вакцины от коронавируса от компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля.

Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

“Поставка Pfizer по COVAX мы ждем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX”, – сказал он.

Степанов также отметил,4 что поставка вакцины Pfizer, приобретенной за средства госбюджета ожидается в мае.

Кроме того, он прокомментировал заявление главы госпредприятия “Медзакупивли” Арсена Жумадилова о том, что подписанный Украиной договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин от COVID-19 не обязывает к купле-продаже.

“Договор, подписанный между Украиной и Pfizer, абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки, предварительно, с этого коммерческого контракта мы ожидаем в мае”, – сказал министр.

(На видео с 2:08:43)