Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.
“Поставка Pfizer по COVAX мы ждем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX”, – сказал он.
Степанов также отметил,4 что поставка вакцины Pfizer, приобретенной за средства госбюджета ожидается в мае.
Кроме того, он прокомментировал заявление главы госпредприятия “Медзакупивли” Арсена Жумадилова о том, что подписанный Украиной договор с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцин от COVID-19 не обязывает к купле-продаже.
“Договор, подписанный между Украиной и Pfizer, абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки, предварительно, с этого коммерческого контракта мы ожидаем в мае”, – сказал министр.
(На видео с 2:08:43)
- Во вторник, 6 апреля, МОЗ и президент Украины Владимир Зеленский заявили о заключении министерством “рамочного договора” о поставках 10 млн доз вакцины от COVID-19 от Pfizer. В то же время стоимость вакцины, а также четкие сроки ее поставки названы не были.