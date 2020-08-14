С понедельника, 17 августа, между Украиной и Казахстаном после временного прекращения в рамках карантина возобновится авиасообщение.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Республика Казахстан готова восстановить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами”, – сказал он.

В то же время в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отметили, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

При этом, по состоянию на сейчас въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, которые имеют статус резидента или являются членами семьи граждан Республики Казахстан.