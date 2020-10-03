Covid-19 Украина

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Стало известно, когда украинских пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учет

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует утвердить механизм учета пользователей запрещенной российской соцсети "ВКонтакте" в течение ближайших шести месяцев.

Суббота, 3 октября 2020, 19:38

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос “Общественного”.

Так, вопрос учета украинских пользователей “Вконтакте” будет обсуждаться во время наработки стратегии кибербезопасности и стратегии информационной безопасности Украины.

“Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания “системы учета украинских пользователей российской социальной сети “ВКонтакте” и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий”, – говорится в сообщении СНБО.

В ведомстве также отметили, что доступ к российским соцсетей с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности.

“Российская соцсеть “ВКонтакте”, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, которая требует нейтрализации”, – добавили в СНБО.

  • 13 сентября разработчики “ВКонтакте” сообщили, что в Украине соцсетью теперь можно пользоваться без VPN. Соответствующее обновление прокси их приложения позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.
  • В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские спецслужбы возобновили работу приложения в Украине накануне местных выборов, чтобы получить данные об украинцах.
Теги: облік, РНБО, ВКонтакте

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