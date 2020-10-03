Стало известно, когда украинских пользователей «ВКонтакте» начнут ставить на учет

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос “Общественного”.

Так, вопрос учета украинских пользователей “Вконтакте” будет обсуждаться во время наработки стратегии кибербезопасности и стратегии информационной безопасности Украины.

“Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания “системы учета украинских пользователей российской социальной сети “ВКонтакте” и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий”, – говорится в сообщении СНБО.

В ведомстве также отметили, что доступ к российским соцсетей с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности.

“Российская соцсеть “ВКонтакте”, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, которая требует нейтрализации”, – добавили в СНБО.