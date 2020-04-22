Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетреным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 м/с. Антициклональная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду”, – говорится в сообщении.

При этом, ветер завтра ожидается в Украине еще северо-западного направления, а в пятницу начнет переходить на юго-западный.

Отмечается, что в четверг начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12 +17 градусов. Но ночью ожидается +2 +6 градусов и еще местами остаются заморозки 0-3 градуса.

В Киеве завтра, 23 апреля, будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

Синоптик подчеркнула, что в дальнейшем потепление усилится. Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины.