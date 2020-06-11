Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
“Нулевая декларация. Мы работаем над тем, чтобы ввести это как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины. Поэтому, конечно, мы планируем это делать в этом году”, – сказал он.
Отметим, что нулевое декларирование вводится, чтобы раскрыть все активы (ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, доли (паи) и т.д.), принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.
- Ранее представитель Президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил о необходимости провести нулевое декларирование бизнеса.
- 22 марта Владимир Зеленский рассказал, что хочет сажать в тюрьму за неуплату налогов. Также он заявлял, что украинские заробитчане должны заплатить 5 % налога от всей суммы, которая была заработана за все эти годы.