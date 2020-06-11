Кабинет Министров планирует ввести нулевое декларирование в Украине в этом году.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Нулевая декларация. Мы работаем над тем, чтобы ввести это как элемент привлечения дополнительного капитала в экономику Украины. Поэтому, конечно, мы планируем это делать в этом году”, – сказал он.

Отметим, что нулевое декларирование вводится, чтобы раскрыть все активы (ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, доли (паи) и т.д.), принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.