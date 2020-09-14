Об этом на согласительном совете заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, работа на этой неделе будет напряженной.
“На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду, до 15 сентября, должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду вовремя”, – сообщил Разумков.
Он также попросил профильный комитет приступить к рассмотрению документа, как только он поступит, чтобы в пятницу у народных депутатов была возможность рассматривает его уже в сессионном зале.
- Кабинет Министров Украины на заседании одобрил проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”.