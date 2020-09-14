Народные депутаты намерены рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на этой неделе.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, работа на этой неделе будет напряженной.

“На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду, до 15 сентября, должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду вовремя”, – сообщил Разумков.

Он также попросил профильный комитет приступить к рассмотрению документа, как только он поступит, чтобы в пятницу у народных депутатов была возможность рассматривает его уже в сессионном зале.