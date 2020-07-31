Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника", накануне образованного Польшей, Литвой и Украиной, состоится осенью в Украине.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Мы договорились с польским и литовским коллегами о том, что следующая встреча министров состоится в Украине уже осенью этого года”, – сказал он.

Кулеба отметил, что эта площадка – является первым международным форматом, который Украина создала на западном векторе со времен независимости.

“Обычно мы присоединяемся к уже существующим форматам, а здесь выступаем с лидерских позиций”, – пояснил он.