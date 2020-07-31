Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Мы договорились с польским и литовским коллегами о том, что следующая встреча министров состоится в Украине уже осенью этого года”, – сказал он.
Кулеба отметил, что эта площадка – является первым международным форматом, который Украина создала на западном векторе со времен независимости.
“Обычно мы присоединяемся к уже существующим форматам, а здесь выступаем с лидерских позиций”, – пояснил он.
- 28 июля Украина, Польша и Литва приняли решение создать новый формат взаимодействия – “Люблинский треугольник” – трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между тремя странами.