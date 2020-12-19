Мессенджер WhatsApp в следующем году представит функцию голосовых и видеозвонков в настольной версии приложения.

Об этом пишет Reuters.

Переход к упрощению вызовов поставит WhatsApp на один уровень с крупными игроками в области видеоконференцсвязи Zoom и Google Meet, но неясно, есть ли у приложения амбиции конкурировать с этими двумя компаниями в корпоративном пространстве.

WhatsApp на данный момент имеет более 2 миллиардов пользователей по всему миру, но в отличие от Zoom или Google Meet он в основном используется для личных звонков.

По словам представителя компании, WhatsApp уже предоставила функцию голосовых и видеозвонков некоторым пользователям компьютеров на пробной основе к сезону праздников.