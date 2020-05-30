Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
“Скоростные поезда готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня, с 4 июня начнется движение в западном регионе”, — сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Абрамович.
Также на сайте “Укрзализныци” появилась информация об открытии продажи билетов на 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня.
Продажа билетов открыта на поезда:
– №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска – с 4 июня по четным числам, из Константиновки – с 5 июня по нечетным)
– №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
– №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);
– №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня),
– №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля – с 3 июня по нечетным дням, из Киева – с 4 июня по четным)
– №772/771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).
С учетом указанных поездов, уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.
Стоит отметить, что запуск поездов в западном направлении откладывается из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах.
- В среду, 27 мая, АО “Укрзализныця” возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+.
- Также УЗ начала продажу билетов на поезда дальнего следования.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на еще 12 направлений по Украине. Поезда начнут курсировать с 1 июня.
- АО “Укрзализныця” с 1 июня запустит 214 электричек в 10 областях Украины.