Пассажирские перевозки по железной дороге на западе Украины будут возобновлены с 4 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

“Скоростные поезда готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня, с 4 июня начнется движение в западном регионе”, — сообщил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Абрамович.

Также на сайте “Укрзализныци” появилась информация об открытии продажи билетов на 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня.

Продажа билетов открыта на поезда:

– №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска – с 4 июня по четным числам, из Константиновки – с 5 июня по нечетным)

– №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)

– №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);

– №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня),

– №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля – с 3 июня по нечетным дням, из Киева – с 4 июня по четным)

– №772/771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов, уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Стоит отметить, что запуск поездов в западном направлении откладывается из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах.