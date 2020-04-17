Следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 22 апреля.

Об этом сообщили источники #Букв в Верховной Раде.

Депутаты планируют рассмотреть постановление об отмене результатов голосования Верховной Рады от 16.04.2020 года о принятии Закона “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры”.

По состоянию на утро 17 апреля таких постановлений зарегистрировано 4: от депутатов Александра Дубинского, Антона Полякова, Ольги Смаглюк, Ирины Костанкевич и Тараса Батенко.

Без голосования этих постановлений спикер не может подписать изменения в регламент, и соответственно Рада не может рассмотреть «антиколомойский законопроект” о невозвращении Приватбанка прежним владельцам.

Также на среду Юлия Тимошенко требует вынести вопрос о «скрутки» на таможне из-за которых государство теряет по 5 млрд грн ежемесячно, о чем ранее заявил эксминистр финансов Игорь Уманский.