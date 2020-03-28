Глава Ворзельского поселкового совета Лариса Федорук рассказала о состоянии женщины из Ворзеля, которая заболела коронавирусом COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что больная находится на самоизоляции и поддерживает все меры карантина.

“Женщина с Ворзеля, которая заболела, проживает в частном секторе. Человек осознанный, и с первого дня на самоизоляции, поддерживает все меры карантина. Мы контролируем ее состояние и ситуацию в целом. Состояние пациента стабильное, идет на поправку. Медики контролируют ситуацию. Все контактные лица на карантине”, – цитирует Федорук главного врача Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрея Левковского.

Глава поселкового совета также призвала сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

“Должны доверять врачам. Соблюдайте правила карантина. Берегите себя!” – резюмировала она.