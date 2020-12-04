Стало известно, что могут закрыть во время жесткого карантина

Представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень возможных ограничений при локдауне.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства.

В пятницу, 4 декабря, состоялось совещание городских голов и представителей правительства по ситуации с распространением коронавируса. Во время заседания премьер Денис Шмыгаль проинформировал о принятии парламентом законопроектов по поддержке граждан и бизнеса в случае введения усиленных карантинных мероприятий, и отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных ограничений при локдауне.

В результате обсуждения руководители городов и облгосадминистраций пришли к согласию в вопросах по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.

“В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров“, — отметили в КМУ.

Полный перечень уже согласованных мер, по словам Шмыгаля, будет обнародован во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря.