Стало известно, что могут закрыть во время жесткого карантина

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства.
В пятницу, 4 декабря, состоялось совещание городских голов и представителей правительства по ситуации с распространением коронавируса. Во время заседания премьер Денис Шмыгаль проинформировал о принятии парламентом законопроектов по поддержке граждан и бизнеса в случае введения усиленных карантинных мероприятий, и отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных ограничений при локдауне.
В результате обсуждения руководители городов и облгосадминистраций пришли к согласию в вопросах по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
“В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров“, — отметили в КМУ.
Полный перечень уже согласованных мер, по словам Шмыгаля, будет обнародован во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.
- Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.