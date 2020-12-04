Стало известно, что могут закрыть во время жесткого карантина

Covid-19 Украина

обновлено 04.12.2020 в 18:02

Всего:

787891 (+15131)

Болеют:

376887 (+15131)

Выздоровели:

397809 (+13383)

Умерло:

13195 (+235)

19:04 Генсеком ОБСЕ впервые избрали женщину
18:37 Pfizer не знает, могут ли вакцинированные люди переносить COVID-19
18:09 Виндзорский замок украсили к Рождеству: как выглядит елка Елизаветы II
17:49 Русский больше не региональный язык в Одесской области: решение суда
16:47 В Украине ко Дню ВСУ выпустили конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам
16:18 Лишь 35% украинцев постоянно носят защитные маски, – опрос
Партнерский материал
16:15 Стали известны 12 лучших спектаклей, которые вошли в шортлист III Всеукраинского театрального фестиваля-премии ИГРА
16:13 В КГГА объяснили, как будут работать школы во время локдауна
15:54 Netflix показал трейлер финала «Леденящих душу приключений Сабрины»
15:40 Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе
15:22 Наташа Рамсей-Леви покинула Chloé
Партнерский материал
14:49 В Киеве на ВДНГ состоялся фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия»
14:25 Дэниел Рэдклифф рассказал, почему не пользуется соцсетями
14:25 Акции Tesla подорожали почти до $600 после положительного прогноза Goldman Sachs
Партнерский материал
13:53 9 Просмотр современного польского кино «Под Высоким Замком»
13:40 Два года назад Украина могла купить САУ «Дана-М2» в полтора раза дешевле, – нардеп
13:22 Ученые выяснили, что пропуск оплаты счетов может быть ранним признаком деменции
12:38 В Киеве – более 1300 новых случаев COVID-19, 26 человек умерли
11:40 Актеры из «Властелина колец» призвали спасти дом Джона Толкина
Эксклюзив
11:35 Под Радой вновь протестуют предприниматели: блокируют проход нардепов в ВР
Партнерский материал
11:04 3-5 декабря пройдет онлайн-конференция про новейшие достижения в Cloud, AI, ML
10:31 Дженнифер Лопес во второй раз отложила свадьбу с Алексом Родригесом
10:00 Рада заслушает Степанова и рассмотрит законопроекты Зеленского о поддержке бизнеса: трансляция
09:49 Warner Bros. выпустит 17 фильмов одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Стало известно, что могут закрыть во время жесткого карантина

Представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень возможных ограничений при локдауне.

Пятница, 4 декабря 2020, 18:53

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства.

В пятницу, 4 декабря, состоялось совещание городских голов и представителей правительства по ситуации с распространением коронавируса. Во время заседания премьер Денис Шмыгаль проинформировал о принятии парламентом законопроектов по поддержке граждан и бизнеса в случае введения усиленных карантинных мероприятий, и отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных ограничений при локдауне.

В результате обсуждения руководители городов и облгосадминистраций пришли к согласию в вопросах по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.

“В частности, руководители городов и ОГА сошлись во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров“, — отметили в КМУ.

Полный перечень уже согласованных мер, по словам Шмыгаля, будет обнародован во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря.

  • Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.
  • Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: Кабинет Министров, локдаун

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться