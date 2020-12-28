Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, 81% украинцев планирует встретить новый 2021 дома, в кругу семьи. В то же время почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметное влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% выросло количество респондентов, которые проведут новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости. В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не праздновать. Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны отмечать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%). Всего в опрошенных почти исчезло желание проводить Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании.

Главным подарком для Украинской на Новый год стало здоровье – его получить хотят 71,5%. Также 39,5% хотят мир в стране, а 22% – порядок в семье.

А вот расходы на новогодний стол увеличились – в этом году средняя сумма, которую украинцы готовы потратить, составляет 1440 грн (или 50,6 долл. США по курсу НБУ в декабре 2020). В прошлом году было 1390 грн, но нынешний бюджет новогоднего стола самом деле меньше, чем в прошлом году, если перевести в твердую валюту (59,7 долл. США по курсу НБУ в декабре 2019). В 2018 году это было 1752 грн (62,8 долл. США по курсу НБУ в декабре 2018). В то же время до 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.