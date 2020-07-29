Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.
С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой области повреждено 13288 домов.
На данный момент 7750 домов из тех, которые были разрушены, уже восстановлены. 6901 из восстановленных домов являются частными.
Напомним, что в среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля. В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Уже в 00:20 – 00:45 2 понедельник боевики совершили выстрелы из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.