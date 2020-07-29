В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, сколько жилых домов было разрушено в результате боевых действий в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой области повреждено 13288 домов.

На данный момент 7750 домов из тех, которые были разрушены, уже восстановлены. 6901 из восстановленных домов являются частными.

Напомним, что в среду, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.