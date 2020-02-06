Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что вчера Центр общественного здоровья Украины получил тест-системы для выявления нового коронавируса.

“Реагенты в составе тест-систем позволяют провести диагностику на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимальным профилем выявления для достоверного определения этого вида коронавируса. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов”, – объяснил Скипальский.

По его словам, диагностику будут проходить только те, кто в течение месяца был в провинции Хубэй и имеет симптомы ОРВИ при условии исключения всех остальных видов вируса гриппа.

“Стоимость (этой поставки, – ред.) ориентировочно 40 тысяч гривен”, – добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что тест-системы уже завезены в центральную лабораторию Центр общественного здоровья.

“В дальнейшем планируется поставка дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи”,- добавил он.

Кроме того, генеральный директор директората подчеркнул, что в Украине на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. При этом, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.