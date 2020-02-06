Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, сообщает корреспондент #Букв.
Он отметил, что вчера Центр общественного здоровья Украины получил тест-системы для выявления нового коронавируса.
“Реагенты в составе тест-систем позволяют провести диагностику на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимальным профилем выявления для достоверного определения этого вида коронавируса. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов”, – объяснил Скипальский.
По его словам, диагностику будут проходить только те, кто в течение месяца был в провинции Хубэй и имеет симптомы ОРВИ при условии исключения всех остальных видов вируса гриппа.
“Стоимость (этой поставки, – ред.) ориентировочно 40 тысяч гривен”, – добавил он.
Скипальский также подчеркнул, что тест-системы уже завезены в центральную лабораторию Центр общественного здоровья.
“В дальнейшем планируется поставка дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи”,- добавил он.
Кроме того, генеральный директор директората подчеркнул, что в Украине на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. При этом, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 5 февраля число зараженных коронавирусом из Китая 2019-nCov возросло до 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.