Тест-системы для диагностики нового коронавируса закуплены за средства госбюджета на сумму 40 тыс. грн.

Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что вчера Центр общественного здоровья Украины получил тест-системы для выявления нового коронавируса.

“Реагенты в составе тест-систем позволяют провести диагностику на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимальным профилем выявления для достоверного определения этого вида коронавируса. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов”, – объяснил Скипальский.

По его словам, диагностику будут проходить только те, кто в течение месяца был в провинции Хубэй и имеет симптомы ОРВИ при условии исключения всех остальных видов вируса гриппа.

“Стоимость (этой поставки, – ред.) ориентировочно 40 тысяч гривен”, – добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что тест-системы уже завезены в центральную лабораторию Центр общественного здоровья.

“В дальнейшем планируется поставка дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи”,- добавил он.

Кроме того, генеральный директор директората подчеркнул, что в Украине на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. При этом, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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