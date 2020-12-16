В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 для семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 на 5,3 % и составит 1706,09 грн.

Об этом сообщили в пресс-служба “Института аграрной экономики”.

Для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Отмечается, что 3 кг салата “Оливье” традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8 % больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12 50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

На уровне прошлого года будет стоить салат “Сельдь под шубой” (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь – 1,81 грн (1 шт.), свекла – 2,17 грн (1 шт.), лук – 1,19 грн (1 шт.), картофель – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30 % выросли расходы на мясные продукты. В частности, полкило нарезки с сырокопченой колбасы “Салями” будет стоить 89,50 грн (+11,9 % против цен 2019), подбрюшины копченой – 100 грн (25 %), биток из свинины свежий – 110,0 грн (+33 3 %). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12 %.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) – 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов украинцы заплатят 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского “Артемовское” (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше – 170 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка “Шабо” 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока “Садочок” придется заплатить 38,30 грн, за воду “Моршинская” (1,5 л) – 11,30 грн, за сладкую воду “Живчик” (2 л) – 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.

Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4 % больше стоимости новогоднего стола 2020 года. А стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.