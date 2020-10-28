Стало известно сколько мандатов получат партии, прошедшие в Киевский городской совет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп, член списка “ЕС” в Киевсовет Леонид Емец.

“Новый состав Киевсовета:” ЕС “- 31,” Удар “- 30,” Единство “- 13,” Слуга народа “- 12,” Батькивщина “- 12, ОПЗЖ – 12,” Голос “- 10. Цифры – это мандаты если кто не понял”, – написал Емец.

Ранее лидер команды “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет Марина Порошенко поблагодарила избирателей за поддержку и рассказала о первоочередных шагах фракции.