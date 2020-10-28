Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп, член списка “ЕС” в Киевсовет Леонид Емец.
“Новый состав Киевсовета:” ЕС “- 31,” Удар “- 30,” Единство “- 13,” Слуга народа “- 12,” Батькивщина “- 12, ОПЗЖ – 12,” Голос “- 10. Цифры – это мандаты если кто не понял”, – написал Емец.
Ранее лидер команды “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет Марина Порошенко поблагодарила избирателей за поддержку и рассказала о первоочередных шагах фракции.
- Пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” заявил, что предварительные результаты, которые демонстрируют экзит-полы, свидетельствуют, что украинцы выразили тотальное недоверие к власти.
- Партия “Европейская Солидарность” – это единственная политическая сила евроатлантического направления, которая одержала победу во всех областях Украины.