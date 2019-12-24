Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг”.

В то же время, 64 % граждан против такой идеи. Еще 7 % отметили, что им безразличен этот вопрос и 4 % – затруднились ответить.

Отмечается, что количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества возросла: в 2016 году только 15 % поддерживали эту идею, 69 % – были против.

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43 % поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23 % – за и 66 % – против, на Юге – 15 % и 74 % соответственно, на Востоке – 14 % и 74 %. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Социологический опрос был проведен 5-8 декабря 2019 года. Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.