Стало известно, сколько в 2021 году украинцы заплатят за содержание одного нардепа

В 2021 году содержание одного народного депутата Верховной Рады обойдется украинцам в более 344 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует проект постановления о смете Верховной Рады Украины на 2021.

В частности, компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 000 гривен, соответственно 7500 гривен в месяц.

На канцелярские приборы для нардепов решили заложить 1 500 грн в год.

На городские и междугородные телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) предусмотрено 4 890 грн.

Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся украинцам в 8 000 гривен за 10 месяцев.

На содержание помещений в избирательных округах за год пойдет 2 тысячи гривен. В то же время, на расходы, связанные с организацией встреч с избирателями, предусматривается 670 гривен в год.

Кроме того, компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237 900 гривен расходов в год. Эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней имеет месяц. Например, на январь, в котором 31 календарный день, одному нардепу выделяется 20 150 гривен, а на февраль, в котором 28 дней, предусматривается 18 200 гривен.