Стало известно, сколько в 2021 году украинцы заплатят за содержание одного нардепа

Об этом свидетельствует проект постановления о смете Верховной Рады Украины на 2021.
В частности, компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 000 гривен, соответственно 7500 гривен в месяц.
На канцелярские приборы для нардепов решили заложить 1 500 грн в год.
На городские и междугородные телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) предусмотрено 4 890 грн.
Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся украинцам в 8 000 гривен за 10 месяцев.
На содержание помещений в избирательных округах за год пойдет 2 тысячи гривен. В то же время, на расходы, связанные с организацией встреч с избирателями, предусматривается 670 гривен в год.
Кроме того, компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237 900 гривен расходов в год. Эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней имеет месяц. Например, на январь, в котором 31 календарный день, одному нардепу выделяется 20 150 гривен, а на февраль, в котором 28 дней, предусматривается 18 200 гривен.
- На 2020 год бюджетом было предусмотрено 912 млн на обслуживание президента и его Офиса. На 2021 Кабмин предлагает на эту же статью потратить на 40% больше – 1,27 млрд гривен.