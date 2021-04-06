В 2020 году в Украине доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тысяч налогоплательщиков.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

В частности, наибольшее количество миллионеров являются жителями Киева (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей.

В то же время, более 100 млн грн дохода задекларировали 19 человек на общую сумму 4,8 млрд грн, наибольшее количество таких лиц также проживает в Киеве (10 человек).

Всего в ходе кампании декларирования доходов граждан (по состоянию на 1 апреля нынешнего года) подано более 172 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций увеличилось на 12 процентов.

Наибольшее количество деклараций подали налогоплательщики Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей.

Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд грн. Наибольший среднегодовой доход на одного плательщика задекларировали жители Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.