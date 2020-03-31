Об этом #Буквам сообщили собственные источники.
Так, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
“Установлено, что народный депутат Украины фракции политическая партия “Слуга народа” Лерос Гео Багратович, 24.04.2989 г.р., в период с 2016 по 2019 годы, занимая должности советника Министра информационной политики (в настоящее время реорганизовано) и советника Киевского городского главы по вопросам культуры, будучи основателем арт-проекта Art United Us из общественной организации Citi art, пролоббировал для его реализации выделение из государственного бюджета Украины средств в размере 3,7 млн грн”, – говорится в документе.
Напомним, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.
- Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже журналисты установили личность мужчины, который записывал, как брат главы Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак “торговал” государственными должностями.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обвинил Андрея Ермака в коррупции и направил обращение в Национальное антикоррупционное бюро.