Народный депутат из фракции "Слуги народа" Гео Лерос подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом #Буквам сообщили собственные источники.

Так, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

“Установлено, что народный депутат Украины фракции политическая партия “Слуга народа” Лерос Гео Багратович, 24.04.2989 г.р., в период с 2016 по 2019 годы, занимая должности советника Министра информационной политики (в настоящее время реорганизовано) и советника Киевского городского главы по вопросам культуры, будучи основателем арт-проекта Art United Us из общественной организации Citi art, пролоббировал для его реализации выделение из государственного бюджета Украины средств в размере 3,7 млн грн”, – говорится в документе.

Напомним, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.