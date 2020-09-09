Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко у Facebook.

“От врачей БСП, где находится В. Балух:” Пациент стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания “. К сожалению, пока такая неутешительная информация”, – написала Геращенко.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарке” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.