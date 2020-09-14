Состояние Балуха стабильно тяжелое – нардеп

Covid-19 Украина

обновлено 14.09.2020 в 14:02

Всего:

156797(+2462)

Болеют:

84043(+2462)

Выздоровели:

69543(+650)

Умерло:

3211(+33)

15:26 Тихановская и КС белорусской оппозиции выпустили обращения к российским властям
14:58 Во французском городе впервые прошел велопробег нудистов
14:33 Умер один из основоположников регги Тутс Хибберт
14:30 В Никополе в больницу привезли два трупа: полиция ввела план «Сирена»
13:52 Oracle cтанет покупателем бизнеса TikTok в США
13:28 Богдан рассказал, что о контактах Офиса Зеленского с РФ прочитал в СМИ, – ГБР
12:54 В Беларуси во время протестов задержали 774 человека — МВД
12:03 В Германии подтвердили отравление Навального веществом группы «Новичок»
11:52 Кобзон, расизм и Обама: скандальные публикации внучки Фокина
10:59 Должны ли дети убирать классы в школе, – объяснение юриста
10:46 В Японии избрали нового лидера правящей партии
10:32 Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля-2020
09:43 За сутки на COVID-19 заболело 2462 украинца
09:11 ВОЗ сообщает о новой вспышке лихорадки Эбола в Республике Конго
08:34 COVID-19: В ВОЗ сообщили о новом рекорде числа заболеваний за сутки
07:30 14 сентября 2020 – какой сегодня праздник: традиции, приметы, именины
07:16 Сегодня в Украине сухая и малооблачная погода, до +30°C
00:52 От коронавируса умер главный педиатр Львова
00:17 Фокина призналась: дедушке безразлично, что пишут о его заявлениях о Донбассе

13 сентября

23:40 В Израиле объявили общенациональную изоляцию через COVID-19
23:09 Огненный смерч прошел по Калифорнии: видео
22:37 Протесты в Минске: МВД Беларуси сообщило о 400 задержанных
21:54 Ситуация на Донбассе: боевики открыли огонь под Песками
21:39 Легендарной песне «Червона рута» исполняется 50 лет
21:01 Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений России
20:37 Синоптик предупредила о существенном похолодании
20:14 Украинское приложение Reface возглавило топ AppStore: что о нем известно
19:20 Майкл Блумберг потратит $100 млн на поддержку кампании Байдена
18:59 Протесты в Беларуси: Силовики начали стрелять в воздух, протестующие возводят баррикады
18:24 Малюська похвастался, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект
17:57 Во Львове двое парней насмерть избили 70-летнего мужчину, еще один – в коме

Состояние Балуха стабильно тяжелое – нардеп

Состояние бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха, госпитализированного после избиения в Киеве, до сих пор стабильно тяжелое.

Понедельник, 14 сентября 2020, 14:18

Об этом написала в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“От врачей Балуха: “Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10-е сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое”, – написала она.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

  • Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
  • В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства на контроле. Тем временем полиция разыскивает возможных свидетелей нападения.
Теги: Володимир Балух, здоров'я, Геращенко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться