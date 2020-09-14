Состояние Балуха стабильно тяжелое – нардеп

Об этом написала в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“От врачей Балуха: “Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10-е сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое”, – написала она.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.