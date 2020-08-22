Об этом сообщает Reuters.
“Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления”, – сообщили они.
Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее https://t.co/nE3TjR1DXp
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Пресс-секретарь Кира Ярмыш обратила внимание на то, что состоянию здоровья Навального ничего не угрожала, и, стало-быть, заявления медиков из Омска о том, что политика нельзя эвакуировать, были беспочвенными.
Около 11 утра по киевскому времени самолет с Навальным приземлился в Берлине.
Также стоит отметить, что российские медики из больницы скорой помощи города Омска заявили, что в моче оппозиционера не было каких-то токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Позже сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- 21 августа днем городскую больницу Омска, где находился в коме российский оппозиционер Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.