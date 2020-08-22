Немецкие медики сообщили, что состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального стабильное. Никакой опасности его здоровью перелет не представлял.

Об этом сообщает Reuters.

“Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления”, – сообщили они.

Что ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее https://t.co/nE3TjR1DXp — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Пресс-секретарь Кира Ярмыш обратила внимание на то, что состоянию здоровья Навального ничего не угрожала, и, стало-быть, заявления медиков из Омска о том, что политика нельзя эвакуировать, были беспочвенными.

Около 11 утра по киевскому времени самолет с Навальным приземлился в Берлине.

Также стоит отметить, что российские медики из больницы скорой помощи города Омска заявили, что в моче оппозиционера не было каких-то токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.