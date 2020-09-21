В состоянии здоровья бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который находится в медикаментозной коме, есть позитивная динамика.

Об этом в Facebook сообщила депутат “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“От лечащих врачей В. Балуха: “Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию – фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение”, – написала она.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.