Об этом в Telegram сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
“Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта”, – написал Фукс.
Также он добавил, что врачи пока запретили Кернесу пользоваться гаджетами, но он выйдет на связь, как только появится такая возможность.
- Ранее директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом.
- Позже стало известно, что Геннадий Кернес улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”.