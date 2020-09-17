Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении немецкой клиники "Шарите" в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление в норме.

Об этом в Telegram сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

“Новости о состоянии здоровья Геннадия Кернеса. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление, как у космонавта”, – написал Фукс.

Также он добавил, что врачи пока запретили Кернесу пользоваться гаджетами, но он выйдет на связь, как только появится такая возможность.