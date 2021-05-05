Станцію метро "Майдан Незалежності" у Києві закривали на вхід та вихід з технічних причин.

Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”.

“Станцію “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції.

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В 20:00 у Києві відкрили на вхід та вихід центральну станцію метро “Майдан Незалежності”. Станом на зараз столичний метрополітен працює у звичному режимі.