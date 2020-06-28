Сеть кофеен Starbucks перестанет размещать рекламу в социальных сетях, присоединившись к бойкоту, объявленному Facebook.

Об этом сообщается на сайте сети.

“Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний”, — говорится в сообщении.

Ранее правозащитники призвали компании отказаться от рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия должного регулирования дискриминирующего контента, разжигающего расовую ненависть.

Глава Facebook Марк Цукерберг ответил, что компания изменит свою политику и запретит ненавистнические высказывания.

По оценкам Bloomberg, рыночная стоимость Facebook сократилась на $56 млрд, а личное состояние Марка Цукерберга уменьшилось на $7,2 млрд.