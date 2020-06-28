Об этом сообщается на сайте сети.
“Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний”, — говорится в сообщении.
Ранее правозащитники призвали компании отказаться от рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия должного регулирования дискриминирующего контента, разжигающего расовую ненависть.
Глава Facebook Марк Цукерберг ответил, что компания изменит свою политику и запретит ненавистнические высказывания.
По оценкам Bloomberg, рыночная стоимость Facebook сократилась на $56 млрд, а личное состояние Марка Цукерберга уменьшилось на $7,2 млрд.
- Американская компания Starbucks разрешила сотрудникам своих кофеен носить на работе футболки и значки с символикой движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении темнокожих.