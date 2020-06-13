Американская компания Starbucks разрешила сотрудникам своих кофеен носить на работе футболки и значки с символикой движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении темнокожих.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Black Lives Matter. Это движение является катализатором перемен, и сейчас оно говорит нам о многих вещах, которые необходимо решить, чтобы мы могли освободить место для исцеления… Мы слышали о вашем желании продемонстрировать свою поддержку, так что оставайтесь сами собой. Можете носить значки и футболки BLM. Мы верим, что вы поступаете правильно и никогда не забудете о том, что в Starbucks ко всем относятся с достоинством и уважением”, – говорится в заявлении компании.

Как отмечает CNN, таким образом в Starbucks отреагировали на публикацию интернет-портала BuzzFeed. Ресурс обнародовал внутреннюю инструкцию для сотрудников кофеен, в которой обращалось внимание на то, что им запрещено носить на работе одежду или аксессуары с символикой Black Lives Matter. Причиной этому был якобы дресс-код для сотрудников, который исключает возможность выражать их политические, религиозные или личные убеждения.

В инструкции указывалось, что ношение одежды и аксессуаров с символикой Black Lives Matter может быть неправильно понято и спровоцировать насилие.

Теперь же Starbucks кардинально изменила свою позицию.

Компания уже анонсировала выпуск 250 тысяч футболок с лозунгами движения Black Lives Matter. Их смогут носить сотрудники принадлежащих Starbucks кофеен в США и Канаде.

Ранее, на фоне массовых протестов в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда компания объявила о решении пожертвовать 1 млн долларов организациям, “содействующим расовой справедливости”.

Стоит отметить, что ранее компания попадала в расистский скандал. В 2018 году Starbucks временно прекратила работу около 8000 своих кофеен, расположенных в США, чтобы провести инструктаж персонала на тему недопустимости расовых предрассудков.

Это произошло после того, как работник одного из кафе вызвал полицию, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые в ожидании товарища сидели за столиком, не сделав заказ.