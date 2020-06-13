Об этом сообщает американский телеканал CNN.
“Black Lives Matter. Это движение является катализатором перемен, и сейчас оно говорит нам о многих вещах, которые необходимо решить, чтобы мы могли освободить место для исцеления… Мы слышали о вашем желании продемонстрировать свою поддержку, так что оставайтесь сами собой. Можете носить значки и футболки BLM. Мы верим, что вы поступаете правильно и никогда не забудете о том, что в Starbucks ко всем относятся с достоинством и уважением”, – говорится в заявлении компании.
Как отмечает CNN, таким образом в Starbucks отреагировали на публикацию интернет-портала BuzzFeed. Ресурс обнародовал внутреннюю инструкцию для сотрудников кофеен, в которой обращалось внимание на то, что им запрещено носить на работе одежду или аксессуары с символикой Black Lives Matter. Причиной этому был якобы дресс-код для сотрудников, который исключает возможность выражать их политические, религиозные или личные убеждения.
В инструкции указывалось, что ношение одежды и аксессуаров с символикой Black Lives Matter может быть неправильно понято и спровоцировать насилие.
Теперь же Starbucks кардинально изменила свою позицию.
Компания уже анонсировала выпуск 250 тысяч футболок с лозунгами движения Black Lives Matter. Их смогут носить сотрудники принадлежащих Starbucks кофеен в США и Канаде.
Ранее, на фоне массовых протестов в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда компания объявила о решении пожертвовать 1 млн долларов организациям, “содействующим расовой справедливости”.
Стоит отметить, что ранее компания попадала в расистский скандал. В 2018 году Starbucks временно прекратила работу около 8000 своих кофеен, расположенных в США, чтобы провести инструктаж персонала на тему недопустимости расовых предрассудков.
Это произошло после того, как работник одного из кафе вызвал полицию, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые в ожидании товарища сидели за столиком, не сделав заказ.
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.